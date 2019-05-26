Футбол. Как "Черноморец" завершил серию побед "Ворсклы": видео

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"Ворскла" прервала свою победную серию и "Черноморец" теперь не вылетит в Первую лигу

Вчера, 25 мая, в предпоследнем туре украинской Премьер-лиги полтавская "Ворскла" проиграла одесскому "Черноморцу", который благодаря победе покинул последнюю строчку турнирной таблицы и не вылетит в Первую лигу.

Матч состоялся у полтавчан дома на стадионе имени Бутовского. 

Гости открыли счет на 26-й минуте - забил Ковал. В начале второго тайма хозяева поля сравняли счет. Через пять минут Танчик улучших положение "Черноморца" - 1:2.

"Ворскла" - "Черноморец" 1:2

Голы: Коломоец 58 -  Коваль 26, Танчик 63

Предупреждения: Чеснаков 28, Чеснаков 68 - Рыжук 30, Трубочкин 81, Руслан Бабенко 84

Удаление: Чеснаков 68 (вторая желтая)

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Теги: футбол, чемпионат украины, ворскла, УПЛ, Черноморец
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