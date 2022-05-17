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Футбол. Сегодня сборная Украины играет с "Эмполи" – где и во сколько смотреть видео

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2022, 10:50
Афиша матча Украина - Эмполи (фото - УАФ)
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Сегодня сборная Украины по футболу проведет товарищеский матч с итальянским "Эмполи". Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

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Игра пройдет в Италии на стадионе "Карло Кастеллани". Онлайн трансляцию матча Украина – Эмполи можно посмотреть во вторник, 17 мая, в 21:30 на канале Украина в эфире канала Индиго TV (временный транслятор канала контента ТК Украина), канале Футбол 1, OLL.TV и YouTube-канале УАФ.

Игра с "Эмполи" – второй матч сборной в рамках подготовки к плей-офф квалификации на Чемпионат мира-2022, где уже 1 июня главной команде страны предстоит сыграть с Шотландией.

В первом поединке подготовки украинцы обыграли "Боруссию" из Менхенгладбаха со счетом 2:1. Голы забивали Михаил Мудрик и Александр Пихаленок.

"Эмполи" за один тур до окончания Серии А занимает 14 место в турнирной таблице. Команда не поднимется и не опустится с этой позиции вне зависимости от результата последней игры итальянского чемпионата.

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Марк Сировой
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