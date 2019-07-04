Футбол. Сенсация на Копа Америка - сборная Перу в финале: видео

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В полуфинале Кубка Америки перуанцы обыграли сборную Чили, забив три сухих мяча

В бразильском Порту-Алегри состоялся второй матч полуфинала Кубка Америки-2019 между сборными Чили и Перу. Поединок закончился неожиданной победой перуанцев со счетом 3:0, пишет iSport.

Счет был открыт на 21 минуте. Отличился Флорес после навеса Каррильо. А ближе к концу первого тайма номинальным гостям встречи удалось удвоить преимущество - после ошибки голкипера чилийцев Ариаса Йотун пробил по пустым воротам.

Окончательный счет установил перуанец Герреро на 91 минуте матча.

Обыграв Чили, сборная Перу вышла в финал турнира, где встретится со сборной Бразилии 7 июля. В матче за третье место чилийцы сыграют с Аргентиной накануне, 6 июля.

28 июня сообщалось, что футбольные клубы "Динамо" (Киев) и "Зоря" (Луганск) достигли соглашения о трансфере 27-летнего игрока национальной сборной Александра Караваева

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Теги: футбол, видео, Копа Америка
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