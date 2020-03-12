Футбол. "Вольфсбург" vs "Шахтер": где и когда смотреть плей-офф Лиги Европы

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12 марта донецкий "Шахтер" сыграет с немецким "Вольфсбургом" в 1/8 Лиги Европы. Поединок пройдет без зрителей из-за риска распространения коронавируса

Донецкий "Шахтер" проведет сегодня в рамках 1/8 Лиги Европы поединок против немецкого "Вольфсбурга". Об этом сообщает uefa.com.

Время и канал трансляции смотрите в конце анонса

Форма команд

"Шахтер" только входить в весеннюю часть сезона после длительного перерыва. Команда Каштру добыла четыре победы в стартовых шести поединках, однако почти все они были нелегкими: тяжелое двухматчевое противостояние с "Бенфикой" (2:1, 3:3), скандальный матч с черниговской "Десной" (1:0) и виктория над "Колосом" из Коваливки (4:3). Громким фиаско весенней части стало поражение от аутсайдера Украинской Премьер-лиги - полтавской "Ворсклы" (1:0).

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"Вольфсбург" уверенно прошел в 1/16 ЛЕ шведский "Мальме" (2:1, 3:0), не проигрывает в Бундеслиге шесть матчей подряд, а на выходных сумел добыть очки в матче против одного из лидеров немецкого чемпионата – "Ред Булл Лейпциг" (0:0). Волки сейчас занимают седьмое место в Бундеслиге, до зоны еврокубков – одно очко.

Кадровые потери

За "Вольфсбург" точно не сыграют Bиллиам и Камачо. Гилавоги и Мбабу – под вопросом. У "Шахтера" главная потеря – это травма основного опорного полузащитника и одного из лидеров команды Тараса Степаненко. Не полетел в Германию и вингер Манор Соломон, который уже отличался за "горняков" в этом еврокубковом сезоне.

Где и когда смотреть матч

Поединок "Вольфсбург" - "Шахтер" начнется в 22:00. Посмотреть матч онлайн можно на телеканале Футбол 1.

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Видео - FC Shakhtar Donetsk/YouTube

Фото - uefa.com

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Теги: видео, Лига Европы, трансляция, вольфсбург, шахтер донецк, ле, онайн
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