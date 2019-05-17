Футболиста Месси наградили престижной премией в Каталонии: видео

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Награда вручается тем, кто "послужил Каталонии в защите идентичности в гражданской или культурной сфере"

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Нападающего "Барселоны" Лионеля Месси наградили одной из высших правительственых наград Каталонии - Крестом Сан-Жорди (Святого Георгия), сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Награду вручил президент женералитета Каталонии Куим Торра.

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Отмечается, что Мессии - один из 28 человек, получивших Крест Сан-Жорджи. Награда вручается тем, кто "послужил Каталонии в защите идентичности в гражданской или культурной сфере".

На церемонии присутствовал президент “Барселоны” Жозеп Бартомеу и гендиректор клуба Оскар Грау.

"Большое спасибо за награждение Крестом Сант-Жорди. Горжусь этим признанием и ценю то значение, которое имеет эта награда в каталонском обществе", - написал Месси в своем Instagram.

11 мая украинского боксера, чемпиона мира Владимира Кличко наградили престижной премией и званием Инноватор года-2019 на ежегодной церемонии, прошедшей в немецком Дюссельдорфе. 

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Теги: Лионель Месси, Каталония, награда
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