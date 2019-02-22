Гол Соля отправил "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы: видео

Вчера, 21 февраля, киевский футбольный клуб "Динамо" дома выиграл у греческого "Олимпиакоса" с минимальным счетом - 1:0.

Единственный мяч на 32 минуте забил испанский легионер "Динамо" Фран Соль, автором голевой передачи стал Виталий Миколенко.

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По сумме двух матчей киевляне обошли "Олимпиакос" (2: 2, 1: 0) и отправляются в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Исполнительный комитет УЕФА решил развести клубы из России и Украины при жеребьевке. Таким образом, "Динамо" не сыграет с "Зенитом" или "Краснодаром".

Согласно сообщению на официальном сайте УЕФА, при жеребьевке "бело-синие" автоматически попадут в первую пару, а значит, для них проведут отдельную жеребьевку.

Она состоится сегодня в 14:00 по киевскому времени.