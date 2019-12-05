Хоккеисты в матче УХЛ устроили жесткую драку на льду: видео

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Основной бой состоялся между Ильей Декало из "Днепра" и Тимуром Гриценко из "Кременчуга"

Во время матча регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги между "Днепром" (Херсон) и "Кременчугом" спортсмены устроили жесткую драку. Соответствующее видео опубликовано в канале УХЛ на YouTube.

Сначала в конфликте участвовали сразу по несколько хоккеистов из каждой команды. Однако основной бой состоялся между Ильей Декало из "Днепра" и Тимуром Гриценко из "Кременчуга".

Оба игрока были удалены до конца игры.

Итог матча: "Кременчуг" победил со счетом 2:1.

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Теги: драка, хоккей, днепр, кременчуг, ухл
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