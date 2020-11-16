Игрок Сан-Марино расплакался от счастья – команда впервые не проиграла две игры подряд

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В последних 150 матчах сборная страны пропустила 669 голов

Сборная Сан-Марино сыграла второй раз подряд вничью, матч против Лихтенштейна закончился со счетом 0:0. Это беспрецедентный случай в истории микро-государства, ведь национальная команда страны никогда не добивалась таких успехов. Из-за этого защитник команды Данте Росси был так взволнован, что расплакался во время послематчевого интервью. Об этом сообщает Goal.com

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"Для меня это действительно мечта… Мне нечего к этому добавить. Моя семья и жена счастливы. Я благодарю своих товарищей и персонал сборной. Надеемся остаться здесь надолго. Я посвящаю эту ничью всей стране, которая маленькая, но имеет большое сердце, моей семье, моей жене и всем моим друзьям и товарищам", – добавил Росси.

В последних 150 матчах команда страны потерпела 147 поражений и пропустила 669 голов. Единственной победой сборной Сан-Марино стала игра против Лихтенштейна в апреле 2004 года – 1:0.

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Теги: футбол, победа, гибралтар, сан-марино, слезы счастья
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