Как "Ливерпуль" уничтожил "Барсу" без единого шанса: видео голов

Вчера, 7 мая, английский футбольный клуб "Ливерпуль" в рамках ответного матча разгромил испанскую "Барселону" в полуфинале Лиги чемпионов.

Англичане забили четыре мяча в ворота мадридцев, которые не смогли оформить даже гол престижа.

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Таким образом "Ливерпуль" заслуженно вышел в финал турнира.

Ранее сообщалось, что даже главный тренер Кнопп не поверил в столь убедительную победу. "Я не знаю, как команда это сделала", - сказал он в интервью BT Sport, отметив, что "подобных матчей в своей жизни он не помнит".

Фото: Twitter/Liverpool FC