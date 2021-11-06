Украинский боксер Юрий Захареев победил россиянина Вадима Мусаева в финале чемпионата мира по боксу.

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19-летний Захареев победил 28-летнего Мусаева в весовой категории до 71 кг единогласным решением судей (5:0) и стал чемпионом мира.

Захареев получит призовые $100 000.

Захареев уступал Мусаеву в росте и длине рук, но постоянно работал первым номером, то есть атаковал. Россиянин много "мазал", Юрий же отработал чище и эффективнее.

В ночь на 26 сентября Александр Усик в супертяжелом весе победил британца Энтони Джошуа и стал объединенным чемпионом мира в профессиональном боксе по версиям IBF, WBO и WBA.

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Наталия Медведева

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