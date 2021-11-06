UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Как украинец Захареев взял золото чемпионата мира по боксу, побив россиянина: видео боя видео

Цей матеріал також доступний українською
06.11.2021, 22:13
Юрий Захареев стал чемпионом мира (Фото: EPA-EFE/ANDREJ CUKIC)
Пара бомбардировщиков США может потопить весь Черноморский флот РФ – обозреватель Forbes
Пара бомбардировщиков США может потопить весь Черноморский флот РФ – обозреватель Forbes
Бокс. Где смотреть бой Фьюри – Уайлдер: дата и время онлайн-трансляции поединка
Бокс. Где смотреть бой Фьюри – Уайлдер: дата и время онлайн-трансляции поединка

Украинский боксер Юрий Захареев победил россиянина Вадима Мусаева в финале чемпионата мира по боксу.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

19-летний Захареев победил 28-летнего Мусаева в весовой категории до 71 кг единогласным решением судей (5:0) и стал чемпионом мира.

Захареев получит призовые $100 000.

Захареев уступал Мусаеву в росте и длине рук, но постоянно работал первым номером, то есть атаковал. Россиянин много "мазал", Юрий же отработал чище и эффективнее.

Читайте также: Нокаут, реванш, катмен и заработок – 20 вопросов о боксе чемпиону Владиславу Сиренко

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
бокс Юрий Захареев
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 