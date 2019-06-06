Легкоатлет Бондаренко победил на этапе Бриллиантовой лиги: видео

Сегодня, 6 июня, в Риме состоялся четвертый этап легкоатлетической Бриллиантовой лиги. Украинец Богдан Бондаренко победил в прыжках в высоту. Об этом сообщает Укринформ.

Богдан Бондаренко завоевал первую за три года победу на крупных соревнованиях. Украинец занял первое место в Риме с лучшим результатом сезона в мире - 2.31 м. На 3 сантиметра отстали главные конкуренты - Майд Эддин Газаль из Египта и белорус Максим Недосеков.

Еще один украинский прыгун в высоту Андрей Проценко завершил соревнования на седьмом месте, преодолев высоту 2.22.

В прыжках в длину украинка Марина Бех-Романчук заняла пятое место с результатом 6.64 м. А победила в этом виде немка Малайка Михамбо - 7.07 м.

На дистанции 400 м с барьерами украинка Анна Рыжикова финишировала 6-й со временем 55.64. Победила забег Делайла Мухаммад из США - 53.67.

Пятый этап "Бриллиантовой лиги" состоится 13 июня в Осло.

3 марта вице-чемпионка мира 21-летняя Юлия Левченко стала серебряным призером в прыжках в высоту на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении в шотландском Глазго.