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Let’s go cat! Кот выбежал на поле в бейсбольном матче, за него болел весь стадион – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2021, 13:24
Кот на бейсбольном матче Нью-Йорк Янкис - Балтимор Ориолс (скриншот видео MLB, YouTube)
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Во время матча американской бейсбольной лиги (MLB) между "Нью-Йорк Янкис" и "Балтимор Ориолс" на поле выбежал кот. Болельщики поддерживали четверолапого, когда тот убегал от стюардов.

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Сначала серый кот был на кромке, однако затем побежал через все поле. Поединок прервали, за котом суммарно вышли около 10 стюардов, но тот постоянно убегал от них и пытался самостоятельно выбраться со стадиона.

Фанаты раздавались овациями на каждый рывок животного и скандировали: "MVP (лучший игрок матча, – ред.)! Let’s go cat! (Вперед, кот! – ред.)".

Комментаторы трансляции матча недоумевали, почему перед испуганным котом не открывали дверь, отмечали его атлетичность и шутили, что он быстрее игроков "Янкис".

Всего животное пробыло на поле порядка двух минут, поймать его так и не смогли. В итоге кот выбежал через калитку, которую открыл перед ним один из сотрудников стадиона.

После матча на официальном сайте MLB согласились с фанатами: кот действительно претендент на звание MVP. Однако вместо традиционной расшифровки аббревиатуры (Most Valuable Player – самый ценный игрок) в MLB предложили адаптированную – M(eows)t Valuable Player.

Видео – Nyc Vides/YouTube 

Марк Сировой
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кот бейсбол mlb нью-йорк янкис балтимор ориолс
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