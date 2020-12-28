В Боливии щенок остановил футбольный матч, украв чей-то кроссовок: видео

На выходных в боливийском городе Потоси проходил футбольный матч между местными командами – выигрывали хозяева поля. Но во втором тайме на поле появился щенок с футбольной бутсой и игра была остановлена, пишет BBC.

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Щенок бегал по полю около трех минут, после чего его удалось поймать и отобрать кроссовок, владелец которого впоследствии так и не нашелся. Когда собака успокоилась футболисты смогли продолжить игру, завершив ее с общим счетом 3:0 в пользу команды Strongest.

26 августа в Кривом Роге на 50 минут отложили футбольный матч из-за опоздания президента Владимира Зеленского.

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Дарья Мостовая

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