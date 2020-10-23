Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив

Владелец собаки решил оставить необычного щенка себе – на удачу

У итальянского фермера на острове Сардиния собака родила щенка необычного зеленого цвета – его сразу окрестили Фисташкой, пишет BBC.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Сам фермер причины появления щенка с такой расцветкой не понимает, говорит, что остальные пять братьев и сестер Фисташки имеют вполне обычный белый окрас как и их мать.

Ученые говорят, что зеленый цвет шерсти мог быть обусловлен повышенным содержанием биливердина (зеленого пигмента желчи – ред.) в материнской плаценте. Вместе с тем, обычно такой окрас со временем тускнеет, поэтому, возможно, скоро Фисташка станет похожим на других щенков.

По словам фермера, он привык раздавать щенков, но этого решил оставить на ферме. Мужчина отметил, что зеленый цвет – символ надежды и удачи, которых особенно не хватает людям в 2020 году.

Видео: Arcane Animals/Youtube

Читайте также: В Сибири обнаружили самого древнего щенка в мире: ему 18 000 лет

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: щенок, видео, италия, зеленый
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Назвали Фисташкой. В Италии родился щенок зеленого цвета: видео
Назвали Фисташкой. В Италии родился щенок зеленого цвета: видео
Лига Европы. Луганская "Заря" уступила английскому "Лестеру" со счетом 0:3 – видео голов
Лига Европы. Луганская "Заря" уступила английскому "Лестеру" со счетом 0:3 – видео голов
Конвейер. SpaceX за 16 дней запускает уже третью пачку интернет-спутников – трансляция
Конвейер. SpaceX за 16 дней запускает уже третью пачку интернет-спутников – трансляция
ТЭК Проблема на 20 млрд. Зеленый меморандум не сработал. В убытках инвесторы, банки и бюджет
Новострои дорожают. Вторичный рынок — на дне. Что будет с ценами на жилье до конца 2020-го
Недвижимость Новострои дорожают. Вторичный рынок — на дне. Что будет с ценами на жилье до конца 2020-го
Кабмин сменил главу Гостаможни и уволил руководителей служб градостроительства
Экономика Кабмин сменил главу Гостаможни и уволил руководителей служб градостроительства
Популярное
фото/видео
Назвали Фисташкой. В Италии родился щенок зеленого цвета: видео
Назвали Фисташкой. В Италии родился щенок зеленого цвета: видео
Лига Европы. Луганская "Заря" уступила английскому "Лестеру" со счетом 0:3 – видео голов
Лига Европы. Луганская "Заря" уступила английскому "Лестеру" со счетом 0:3 – видео голов 08:33
Конвейер. SpaceX за 16 дней запускает уже третью пачку интернет-спутников – трансляция
Конвейер. SpaceX за 16 дней запускает уже третью пачку интернет-спутников – трансляция 22.10.20, 18:52
В Киевской области горел склад предприятия по утилизации химикатов и медпрепаратов: видео
В Киевской области горел склад предприятия по утилизации химикатов и медпрепаратов: видео 22.10.20, 16:33
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 