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В Сибири обнаружили самого древнего щенка в мире: ему 18 000 лет

В Сибири обнаружили самого древнего щенка в мире: ему 18 000 лет - Фото
Фото: скриншот из видео Первый Новостной/YouTube
03.12.2019, 09:27

Останки прекрасно сохранились благодаря вечной мерзлоте

Международная группа ученых летом прошлого года обнаружила мумию хищника на северо-востоке от Якутска. Останки датируются возрастом 18 000 лет, сообщает Naked Science.

Тело сохранилось практически идеально благодаря вечной мерзлоте. Первые исследования не дали возможности понять, относится он к собакам, современным или древним волкам, а может к их общему древнему предку. Изучение останков продолжается.

Авторы исследования утверждают, что найденный щенок - самая древняя собака из обнаруженных на сегодня.

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щенок наука ученые археология сибирь
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