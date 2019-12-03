В Сибири обнаружили самого древнего щенка в мире: ему 18 000 лет

Международная группа ученых летом прошлого года обнаружила мумию хищника на северо-востоке от Якутска. Останки датируются возрастом 18 000 лет, сообщает Naked Science.
Тело сохранилось практически идеально благодаря вечной мерзлоте. Первые исследования не дали возможности понять, относится он к собакам, современным или древним волкам, а может к их общему древнему предку. Изучение останков продолжается.
Авторы исследования утверждают, что найденный щенок - самая древняя собака из обнаруженных на сегодня.
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