Сегодня состоится ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов "Атлетико" Мадрид – "Манчестер Сити".

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Первый матч завершился минимальной победой англичан (1:0). Сегодняшний поединок пройдет Мадриде на "Эстадио Метрополитано" и начнется в 22:00. Онлайн трансляцию матча "Атлетико" – "Ман Сити" можно будет посмотреть на платформах MEGOGO и Volia TV.

Пресс-служба УЕФА сообщает, что из-за травм под вопросом участие в матче Хименеса и Эрререры из "Атлетико". У "Ман Сити" не сыграют Габриэл Жезус (дисквалификация) и Палмер (травма), украинец Александр Зинченко – в строю.

В параллельном матче путевку в полуфинал ЛЧ разыграют "Ливерпуль" и "Бенфика". Англичане победили в первом матче со счетом 1:3 и являются фаворитом противостояния.

Вчера в полуфинал ЛЧ квалифицировались испанский "Вильярреал" (одолел мюнхенскую "Баварию" со счетом 1:2 по сумме двух матчей) и мадридский "Реал" (обыграл "Челси", 5:4 после двух матчей).

Украинские клубы вылетели из еврокубков еще на осенней стадии турниров. Материал содержит реферальные ссылки. LIGA.net получит процент, если вы совершите покупку. Это никак не влияет на контент: мы писали его с соблюдением редакционных стандартов.

Марк Сировой

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