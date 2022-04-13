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Лига чемпионов. Где и когда смотреть матч "Атлетико" – "Манчестер Сити" видео

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2022, 10:42
Атлетико - Манчестер Сити (скриншот видео Atletico de Madrid)
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Сегодня состоится ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов "Атлетико" Мадрид – "Манчестер Сити".

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Первый матч завершился минимальной победой англичан (1:0). Сегодняшний поединок пройдет Мадриде на "Эстадио Метрополитано" и начнется в 22:00. Онлайн трансляцию матча "Атлетико" – "Ман Сити" можно будет посмотреть на платформах MEGOGO и Volia TV.

Пресс-служба УЕФА сообщает, что из-за травм под вопросом участие в матче Хименеса и Эрререры из "Атлетико". У "Ман Сити" не сыграют Габриэл Жезус (дисквалификация) и Палмер (травма), украинец Александр Зинченко – в строю.

В параллельном матче путевку в полуфинал ЛЧ разыграют "Ливерпуль" и "Бенфика". Англичане победили в первом матче со счетом 1:3 и являются фаворитом противостояния.

Вчера в полуфинал ЛЧ квалифицировались испанский "Вильярреал" (одолел мюнхенскую "Баварию" со счетом 1:2 по сумме двух матчей) и мадридский "Реал" (обыграл "Челси", 5:4 после двух матчей).

  • Украинские клубы вылетели из еврокубков еще на осенней стадии турниров.
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Марк Сировой
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