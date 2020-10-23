Лига Европы. Луганская "Заря" уступила английскому "Лестеру" со счетом 0:3 – видео голов

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Следующим соперником украинцев в групповом турнире станет португальский клуб "Брага"

Вчера в первом матче группового турнира Лиги Европы украинский ФК "Заря" проиграл британскому клубу из Лестера "Лестер Сити". Матч закончился со счетом 0:3. Видео голов игры было выложено на Youtube.

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Два гола англичане смогли забить в первом тайме. Первый гол влетел в ворота украинцев на 29-й минуте – им завершилась атака "Лестера": Харви Барнс пробил штрафной, а Джеймс Мэддисон, воспользовавшись суматохой возле вратаря, размочил счет игры.

На 45-й минуте Барнс забил еще один гол – он вышел один на один с Никитой Шевченко и уверенно переиграл украинского вратаря.

Во втором тайме украинцам не удалось исправить ситуацию. На 67-й минуте грубую ошибку допустил центральный полузащитник "Зари" Дмитрий Иванисеня – он решил отдать поперечный пас через штрафную, подарив таким образом мяч нападающему "Лестера" Келечи Ихеаначо, который и принес третье очко своей команде.

Реализовать свое право на "гол престижа" луганчане так и не смогли. В следующем туре "Заря" будет принимать португальскую "Брагу", а "Лестер Сити" сыграет с греческим "АЕК".

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Теги: Луганск, футбол, видео, заря, Лестер Сити
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