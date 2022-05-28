"Ливерпуль" – "Реал". Где и во сколько смотреть финал Лиги чемпионов онлайн

Сегодня "Ливерпуль" и "Реал" Мадрид сыграют в финале Лиги чемпионов УЕФА.

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Из-за вторжения России в Украину матч пройдет не на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге, а на "Стад-де-Франс" в Сен-Дени, пригороде Парижа. Смотреть онлайн трансляцию финала ЛЧ "Ливерпуль" – "Реал" можно будет в субботу, 28 мая, в 22:00 на платформах MEGOGO и Volia TV.

Дорога к финалу

На пути к финалу "Реал" выиграл группу с донецким "Шахтером", миланским "Интером" и тираспольским "Шерифом". В плей-офф мадридцы прошли "ПСЖ" (общий счет – 3:2), "Челси" (3:1) и "Манчестер Сити" (6:5), за который играет украинец Александр Зинченко.

"Ливерпуль" стал победителем группы с "Атлетико" Мадрид, "Порту" и "Миланом". В плей-офф мерсисайдцы обыграли "Интер" (2:1), "Бенфику" украинца Романа Яремчука (6:4) и "Вильярреал" (5:2).

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Потери, фавориты, история встреч

Пресс-служба УЕФА сообщает, что у команд – все в строю, в том числе украинец Андрей Лунин, резервист основного вратаря "Реала" Тибо Куртуа.

Букмекеры считают англичан фаворитом сегодняшнего матча. Коэффициент на победу "Ливерпуля" – около 2, на победу "Реала" – около 3,75.

Как передает УЕФА, "Реал" и "Ливерпуль" – первая в истории пара, которая будет играть друг с другом в финале ЛЧ третий раз. Последняя их встреча в битве за главный трофей Европы была на НСК "Олимпийский" в Киеве, тогда сильнее оказались мадридцы – 3:1.

В прошлом сезоне "Реал" выбил "Ливерпуль" в четвертьфинале ЛЧ – 3:1. Всего команды встречались в ЛЧ восемь раз: мадридцы победили в четырех матчах, мерсисайдцы – в трех, одна ничья. Разница мячей – 10:8 в пользу испанцев.

"Реал" с 13 победами в ЛЧ является рекордсменом этого турнира. "Ливерпуль" выигрывал главный трофей Европы шесть раз.

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Марк Сировой

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