UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Ливерпуль" – "Реал". Где и во сколько смотреть финал Лиги чемпионов онлайн видео

Цей матеріал також доступний українською
28.05.2022, 07:06
Ливерпуль - Реал, финал Лиги чемпионов (афиша - uefa.com)
Офицеры РФ начали расстреливать своих солдат, чтобы "поднять" их воевать: перехват СБУ
Офицеры РФ начали расстреливать своих солдат, чтобы "поднять" их воевать: перехват СБУ
"Возвращаем свое". 92 бригада показала танковые бои и зачистку от первого лица – видео
"Возвращаем свое". 92 бригада показала танковые бои и зачистку от первого лица – видео

Сегодня "Ливерпуль" и "Реал" Мадрид сыграют в финале Лиги чемпионов УЕФА.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Из-за вторжения России в Украину матч пройдет не на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге, а на "Стад-де-Франс" в Сен-Дени, пригороде Парижа. Смотреть онлайн трансляцию финала ЛЧ "Ливерпуль" – "Реал" можно будет в субботу, 28 мая, в 22:00 на платформах MEGOGO и Volia TV.

Дорога к финалу

На пути к финалу "Реал" выиграл группу с донецким "Шахтером", миланским "Интером" и тираспольским "Шерифом". В плей-офф мадридцы прошли "ПСЖ" (общий счет – 3:2), "Челси" (3:1) и "Манчестер Сити" (6:5), за который играет украинец Александр Зинченко.

"Ливерпуль" стал победителем группы с "Атлетико" Мадрид, "Порту" и "Миланом". В плей-офф мерсисайдцы обыграли "Интер" (2:1), "Бенфику" украинца Романа Яремчука (6:4) и "Вильярреал" (5:2).

Смотрите также: Усик вернулся к казацкому имиджу перед реваншем с Джошуа: фото

Потери, фавориты, история встреч

Пресс-служба УЕФА сообщает, что у команд – все в строю, в том числе украинец Андрей Лунин, резервист основного вратаря "Реала" Тибо Куртуа.

"Ливерпуль" – "Реал". Где и во сколько смотреть финал Лиги чемпионов онлайн

Букмекеры считают англичан фаворитом сегодняшнего матча. Коэффициент на победу "Ливерпуля" – около 2, на победу "Реала" – около 3,75.

Как передает УЕФА, "Реал" и "Ливерпуль" – первая в истории пара, которая будет играть друг с другом в финале ЛЧ третий раз. Последняя их встреча в битве за главный трофей Европы была на НСК "Олимпийский" в Киеве, тогда сильнее оказались мадридцы – 3:1.

"Ливерпуль" – "Реал". Где и во сколько смотреть финал Лиги чемпионов онлайн

В прошлом сезоне "Реал" выбил "Ливерпуль" в четвертьфинале ЛЧ – 3:1. Всего команды встречались в ЛЧ восемь раз: мадридцы победили в четырех матчах, мерсисайдцы – в трех, одна ничья.  Разница мячей – 10:8 в пользу испанцев.

"Реал" с 13 победами в ЛЧ является рекордсменом этого турнира. "Ливерпуль" выигрывал главный трофей Европы шесть раз.

Читайте также: МОК отказал России и Беларуси в праве на трансляцию Олимпиад 2026 и 2028 годов

Материал содержит реферальные ссылки. LIGA.net получит процент, если вы совершите покупку. Это никак не влияет на контент: мы писали его с соблюдением редакционных стандартов.
Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Ливерпуль Лига чемпионов Реал трансляция ЛЧ финал онлайн прямой эфир стрим
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 