Макгрегор задержан: растоптал смартфон фаната и унес его с собой

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Сейчас 30-летний звездный боец UFC из Ирландии находится под стражей в тюрьме округа Майами-Дейд

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Скандальный боец смешанных единоборств Конор Макгрегор вчера рано утром, 11 марта, был задержан в Майами-Бич американского штата Флорида: он якобы повздорил с фанатом, выбил у того из рук смартфон, попрыгал на нем и забрал обломки. Пострадавший обратился в полицию, пишет сайт местного канала CBS Miami.

Фанат говорит, что просто хотел получить фото со звездой спорта на выходе из отеля, но тот "неадекватно" отреагировал.

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Бойца ММА обвинили в повреждении чужого имущества на сумму $1000 и ограблении, задержав по месту проживания.

Ранее боец промоушена UFC был приговорен к общественным работам за нападение на автобус в апреле 2018 года, где был его экс-соперник Хабиб Нурмагомедов.

Прошлой осенью Макгрегор проиграл Нурмагомедову удушением, а после боя оба участвовали в массовой потасовке. За это ирландец был дисквалифицирован на полгода и оштрафован на $50 тысяч, его российский "коллега" получил девять месяцев отстранения и вдесятеро больший штраф.

В ММА Макгрегор провел 25 боев, победив в 21-м (18 раз - досрочно) и проиграв четыре.

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Теги: спорт, драка, задержание, арест, кража, Конор Макгрегор, мма
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