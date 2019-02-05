Побитый боксер сделал предложение девушке прямо на ринге: видео

Итальянский боксер Кармине Томмазоне (19-1, 5 КО) после проигрыша мексиканцу Оскару Вальдесу (25-0, 20 КО) сделал предложение своей невесте прямо на ринге. Видео опубликовано на канале в YouTube.

Несмотря на проигрыш техническим нокаутом в седьмом раунде в бою за титул WBO в полулегком весе, девушка ответила взаимностью своему жениху. Томмазоне под аплодисменты надел подаренное кольцо на палец ее дрожащей руки.

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34-летний итальянец уже в 4 раунде дважды побывал в нокдауне. До этого Томмазоне выиграл все 19 поединков, в которых принимал участие. Его соперник, 28-летний профессионал Вальдес провел 25 боев и одержал 25 побед.

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