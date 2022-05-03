UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Полуфинал Лиги чемпионов. "Вильярреал" против "Ливерпуля" – где и когда смотреть матч видео

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2022, 12:29
Вильярреал - Ливерпуль (фото - Villareal CF)
Новое видеообращение Зеленского: Начинаем глобальную кампанию по распространению смелости
Новое видеообращение Зеленского: Начинаем глобальную кампанию по распространению смелости
Офицеры РФ начали расстреливать своих солдат, чтобы "поднять" их воевать: перехват СБУ
Офицеры РФ начали расстреливать своих солдат, чтобы "поднять" их воевать: перехват СБУ

Сегодня испанский "Вильярреал" сыграет с английским "Ливерпулем" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Поединок пройдет в Испании на стадионе "Эстадио де ла Серамика". Посмотреть онлайн-трансляцию матча "Вильярреал" – "Ливерпуль" можно во вторник, 3 мая, в 22:00 на платформах MEGOGO и Volia TV.

Сейчас в противостоянии ведет "Ливерпуль". В домашнем матче на "Энфилде" англичане обыграли испанцев со счетом 2:0. Гол на счету Садио Мане, также в свои ворота забил Первис Эступиньян.

"Ливерпуль" считается фаворитом сегодняшнего матча. На победу мерсисайдцев букмекеры принимают ставки с коэффициентами около 1,7. На победу "Вильярреала" – 4,9.

На пути к полуфиналу "Ливерпуль" прошел в плей-офф миланский "Интер" (2:1 по сумме двух матчей) и лиссабонская "Бенфика" (6:4). "Вильярреал" – главная сенсация ЛЧ – обыграл туринский "Ювентус" (4:1) и мюнхенскую "Баварию" (2:1).

Победитель пары сыграет в финале с триумфатором противостояния "Манчестер Сити" – "Реал Мадрид". Там сейчас со счетом 4:3 лидирует английский клуб, за который выступает украинец Александр Зинченко.

Читайте также: УЕФА отстранила Россию от еврокубков и отклонила заявку на Евро-2028 и Евро-2032

Материал содержит реферальные ссылки. LIGA.net получит процент, если вы совершите покупку. Это никак не влияет на контент: мы писали его с соблюдением редакционных стандартов.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вильярреал Ливерпуль трансляция онлайн Лига чемпионов ЛЧ футбол полуфинал
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 