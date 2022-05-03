Сегодня испанский "Вильярреал" сыграет с английским "Ливерпулем" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.

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Поединок пройдет в Испании на стадионе "Эстадио де ла Серамика". Посмотреть онлайн-трансляцию матча "Вильярреал" – "Ливерпуль" можно во вторник, 3 мая, в 22:00 на платформах MEGOGO и Volia TV.

Сейчас в противостоянии ведет "Ливерпуль". В домашнем матче на "Энфилде" англичане обыграли испанцев со счетом 2:0. Гол на счету Садио Мане, также в свои ворота забил Первис Эступиньян.

"Ливерпуль" считается фаворитом сегодняшнего матча. На победу мерсисайдцев букмекеры принимают ставки с коэффициентами около 1,7. На победу "Вильярреала" – 4,9.

На пути к полуфиналу "Ливерпуль" прошел в плей-офф миланский "Интер" (2:1 по сумме двух матчей) и лиссабонская "Бенфика" (6:4). "Вильярреал" – главная сенсация ЛЧ – обыграл туринский "Ювентус" (4:1) и мюнхенскую "Баварию" (2:1).

Победитель пары сыграет в финале с триумфатором противостояния "Манчестер Сити" – "Реал Мадрид". Там сейчас со счетом 4:3 лидирует английский клуб, за который выступает украинец Александр Зинченко.

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