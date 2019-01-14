Впервые со дня поражения украинцу Василию Ломаченко в декабре 2017 года на ринг в Лос-Анджелесе вернулся легендарный двукратный победитель Олимпийских игр Гильермо "El Chacal" Ригондо из Кубы. Об этом пишет украинский ресурс Vringe.com.

В противниках у экс-чемпиона мира в профессиональном боксе был малоизвестный мексиканец Джованни Дельгадо (16-9, 9 КО).

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Как пишет источник, "Шакал" избивал Дельгадо уже со старта боя. На последних секундах 1-го раунда кубинец прижал мексиканца к канатам и там нанес удар слева точно в челюсть: Джованни рухнул на настил ринга.

Рефери принялся отсчитывать, но не закончил это дело, дав отмашку: продолжать поединок мексиканец явно не мог.

После боя Ригондо (18-1, 12 КО) пообещал вскоре добраться до неких "ранее небитых бойцов и всех тех, у кого есть титул".

Видео: PBC ON FOX