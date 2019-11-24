Премьер-лига. "Динамо" в Киеве разбило "Мариуполь": видео голов

В матче 15-го тура украинской Премьер-Лиги киевское "Динамо" со счетом 3: 0 разгромило ФК "Мариуполь". Об этом сообщает Трибуна.

Перед стартом игры "Динамо" было на четвертом месте, пропустив вперед "Зарю" и "Десну". Но они проиграли в этом туре, поэтому киевляне вышли на чистое второе место.

На 21-й минуте Буяльский замкнул пас Цыганкова точным ударом под перекладину. На 77-й забил уже сам Цыганков. Вербич поставил точку, расстреляв Гальчука.

За весь матч динамовцы нанесли аж 27 ударов по воротам гостей.

Теперь у команды Михайличенко 30 очков после 15 туров. Они опережают "Зарю" на два очка.

Читайте также: Футбол. "Шахтер" разгромил "Львов" - 4:1 - видео голов