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"Ренн" – "Динамо": где и когда смотреть трансляцию матча Лиги Европы видео

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2022, 10:39
Динамо Киев (фото - пресс-служба ФК Динамо)
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Киевское "Динамо" и "Ренн" из одноименного французского города сыграют 6 октября в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

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Игра состоится на французском стадионе "Роажон Парк". Посмотреть онлайн трансляцию матча "Ренн" – "Динамо" можно в 22:00 на платформах MEGOGO и Volia TV.

Динамо идет на последнем месте в группе B Лиги Европы. Киевляне проиграли турецкому "Фенербахче" (2:1) и кипрскому "АЕКу" (0:1). "Ренн" – лидер группы: французы победили "АЕК" (2:1) и расписали ничью с "Фенербахче" (2:2).

"Ренн" – "Динамо": где и когда смотреть трансляцию матча Лиги Европы

"Ренн" и "Динамо" дважды играли друг с другом в Лиге Европы в 2018 году. Оба раза сильнее были киевляне –  1:2 и 3:1. Однако сегодня фаворитом считаются французы. Букмекеры принимают ставки на победу "Ренна" с коэффициентом около 1,4, а на победу "Динамо" – 8,3.

  • 5 октября донецкий "Шахтер" минимально проиграл "Реалу" (2:1) в Лиге чемпионов.

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Марко Сировой
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