"Ренн" – "Динамо": где и когда смотреть трансляцию матча Лиги Европы

Киевское "Динамо" и "Ренн" из одноименного французского города сыграют 6 октября в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Игра состоится на французском стадионе "Роажон Парк". Посмотреть онлайн трансляцию матча "Ренн" – "Динамо" можно в 22:00 на платформах MEGOGO и Volia TV.

Динамо идет на последнем месте в группе B Лиги Европы. Киевляне проиграли турецкому "Фенербахче" (2:1) и кипрскому "АЕКу" (0:1). "Ренн" – лидер группы: французы победили "АЕК" (2:1) и расписали ничью с "Фенербахче" (2:2).

"Ренн" и "Динамо" дважды играли друг с другом в Лиге Европы в 2018 году. Оба раза сильнее были киевляне – 1:2 и 3:1. Однако сегодня фаворитом считаются французы. Букмекеры принимают ставки на победу "Ренна" с коэффициентом около 1,4, а на победу "Динамо" – 8,3.

5 октября донецкий "Шахтер" минимально проиграл "Реалу" (2:1) в Лиге чемпионов.

Читайте также: Футбол. Украина с Испанией и Португалией подает заявку на проведение чемпионата мира

Материал содержит реферальные ссылки. LIGA.net получит процент, если вы совершите покупку. Это никак не влияет на контент: мы писали его с соблюдением редакционных стандартов.

Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.