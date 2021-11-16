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Решающий матч. Сборная Украины играет с Боснией и Герцеговиной – где и когда смотреть видео

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2021, 07:59
Босния и Герцеговина - Украина (фото Павла Кубанова, УАФ)
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Сегодня сборная Украины по футболу на выезде сыграет с Боснией и Герцеговиной. Это решающий матч за право бороться за путевку на Чемпионат мира-2022, который состоится в Катаре.

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Поединок пройдет на стадионе "Белино Поле" в Зенице. Смотреть онлайн трансляцию матча Босния и Герцеговина – Украина можно будет во вторник, 16 ноября, в 21:45 на каналах Футбол 1, ТРК Украина и платформе OLL.TV.

В первом матче во Львове Украина упустила победу, сыграв с боснийцами вничью 1:1. Сейчас украинцы занимают третье место в группе D отбора на ЧМ-2022, а для выхода в плей-офф квалификации необходимо занять хотя бы второе.

Решающий матч. Сборная Украины играет с Боснией и Герцеговиной – где и когда смотреть

Параллельно сегодня играют Франция и Финляндия. У французов уже нет турнирной мотивации, поскольку они досрочно обеспечили себе путевку на ЧМ-2022, а вот финны – прямые конкуренты украинцев. Сборная Украины может получить путевку в плей-оф при таких раскладах:

1. Финляндия проигрывает Франции, Украина обыгрывает Боснию и Герцеговину;

2. Финляндия и Франция играют вничью:

– Украина гарантировано проходит в плей-офф, если обыгрывает боснийцев с разницей в два и более мяча;

– Украина выходит в плей-офф, если победит с разницей в один мяч, а Франция и Финляндия сыграют вничью 0:0.

Фаворитом сегодняшнего матча считается сборная Украины. На победу команды главного тренера Александра Петракова букмекеры принимают ставки с коэффициентом около 1,8. На победу Боснии и Герцеговины можно поставить с коэффициентом 4,8.

  • Украина начала ноябрьский сбор с ничьи. Со счетом 1:1 закончился товарищеский матч с Болгарией, единственный мяч за "желто-синих" забил Тарас Степаненко. При этом команда Петракова нанесла более 30 ударов в сторону ворот и не реализовала уйму моментов. Кроме того, три гола украинцев были отменены из-за офсайда.

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Марк Сировой
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