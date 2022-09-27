Решающий матч. Сборная Украины играет с Шотландией в Лиге наций: где и когда смотреть

Сборная Украины по футболу со сборной Шотландии сойдутся 27 сентября в решающем матче Лиги наций УЕФА.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Поединок состоится на стадионе "Краковия" в польском Кракове. Посмотреть онлайн-трансляцию матча Украина – Шотландия можно в 21:45 в эфире национального телемарафона и на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола.

Украина занимает второе место в группе 1 дивизиона B Лиги наций. Шотландия – первое. Для выхода в элитный дивизион А Украине сегодня нужна победа, шотландцев устроит и ничья.

Накануне сегодняшнего матча украинцы разгромили Армению – 5:0. А Шотландия в напряженном матче обыграла Ирландию – 2:1.

В этом году шотландцы и украинцы встречались дважды. В июне в отборе на Чемпионат мира-2022 Украина победила со счетом 3:1. Но уже в сентябре Шотландия взяла реванш – победа "скоттов" со счетом 3:0.

Букмекеры считают фаворитом сегодняшнего матча Украину. На победу команды Александра Петракова принимают ставки с коэффициентом около 2,35. На Шотландию – 3,1-3,3.

Читайте также: Россию отстранили от следующего чемпионата Европы по футболу

Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.