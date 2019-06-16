Сборная Украины по футболу U-20 прилетела в Борисполь: видео

Сборная Украины по футболу U-20 сегодня вернулась из Польши в Украину. Об этом сообщает Укринформ.

Из аэропорта Борисполь чемпионы мира поехали в Дом футбола, где в 19:30 началась торжественная встреча сборной U-20.

15 июня 2019 года в Польше прошел финал чемпионата мира по футболу среди молодежных сборных. Команда Украины встречалась с Южной Кореей и впервые в истории выиграла чемпионский титул, победив южнокорейскую сборную со счетом 3:1.

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