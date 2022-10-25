"Селтик" – "Шахтер": где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов

Во вторник, 25 октября, донецкий "Шахтер" сыграет с "Селтиком" из Глазго в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

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Поединок состоится на стадионе "Селтик Парк" в Глазго. Посмотреть онлайн-трансляцию матча "Селтик" – "Шахтер" можно в 22:0 на платформах MEGOGO и Volia TV.

"Шахтер" занимает третье место в группе F Лиги чемпионов. Оно позволяет весной играть в плей-офф Лиги Европы. Но лишь одно очко отделяет "горняков" от второго места, которое дает путевку в 1/8 финала ЛЧ.

"Селтик" – на последнем месте в группе. Если шотландцы проиграют сегодня, то лишатся даже теоретических шансов на игру в еврокубках весной.

"Селтик" и "Шахтер" уже играли друг с другом во втором туре этого розыгрыша ЛЧ. Тогда матч закончился вничью (1:1). В сегодняшнем матче букмекеры считают фаворитом "Селтик" – на его победу принимают ставки с коэффициентом около 1,8. На победу "Шахтера" – 4,1.

"Шахтер" в предыдущем туре драматично упустил победу в матче с "Реалом". Мадридцы сравняли счет на последней компенсированной минуте игры.

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Марко Сировой

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