"Шахтер" на последних минутах вырвал победу у "Зари": видео

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Первый тайм прошел в равной борьбе. Шансы были у обеих команд, но до голов дело не дошло

В Запорожье в центральном матче тура УПЛ "Шахтер" обыграл луганскую "Зарю" со счетом 2:1. Об этом сообщает Трибуна.

Первый тайм прошел в равной борьбе. Шансы были у обеих команд, но до голов дело не дошло.

Счет открыл Мораес на 54-й минуте. Совсем скоро Леднев после передачи Кочергина сравнял.

На 83-й минуте судья назначил пенальти - Махарадзе сбил в штрафной Тете. Марлос уверенно реализовал пенальти. 1:2.

"Шахтер" уходит на зимнюю паузу лидером. А вот место "Зари" определится завтра, когда между собой сыграют ее преследователи – "Десна" и "Динамо".

Как сообщалось, донецкий "Шахтер" попал в корзину "несеяных" при жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы.

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Теги: футбол, шахтер, заря
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