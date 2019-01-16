Шпагат после сальто: сеть покоряет гимнастка из США - видео

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Кэтэлин Охаши эффектно выступила на студенческом турнире

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Американская гимнастка Кэтэлин Охаши завоевывает интернет благодаря видео выступления на студенческом турнире Under Armour 2019 Collegiate Challenge. Ролик опубликован на YouTube-канале UCLA Athletics.

Охаши выступала под музыку Майкла Джексона. Судьи оценили ее зажигательный номер наивысшими баллами, а зрители восхитились приземлением на шпагат после сальто.

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С момента публикации ролик посмотрели уже более 4,6 млн пользователей. В Twitter у видео более 37 млн просмотров, 164 тысячи репостов и 685 тысяч лайков.


Кэтэлин Охаши (скриншот с видео)

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Теги: видео, выступление, гимнастика, майкл джексон, Katelyn Ohashi, Under Armour 2019 Collegiate Challenge, спорт
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