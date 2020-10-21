Соперники киевлян в Лиге чемпионов. "Барса" разгромила "Ференцварош" – гол забил украинец

Вчера, 20 октября, каталонская "Барселона" разгромила будапештский "Ференцварош" со счетом 5:1 в рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.
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Команда украинского тренера Сергея Реброва пропустила уже на 27-й минуте – нападающий каталонцев Лионель Месси успешно реализовал пенальти. Далее на 42-й 17-летний дебютант "Барсы" Ансу Фати удвоил преимущество клуба, а во втором тайме на 52-й минуте Коутиньо получил пас пяткой от Дембеле и точно пробил в нижний угол ворот соперника.
Позже футболист "блаугранас" Жерар Пике потянул за футболку Нгуена, который убегал от защитника после передачи украинца Александра Зубкова. Пенальти исполнил Игорь Харатин – 3:1.
Педри на 82-й и Усман Дембеле на 89-й минуте оформили окончательные 5:1 в пользу "Барселоны".
Матч стал рекордным для лидера каталонцев Месси – он стал первым игроком в истории, который непрерывно забивает в 16 сезонах Лиги чемпионов.
Группа G Лиги чемпионов УЕФА 2020/2021 (таблица – Google):
"Динамо" занимает третье место в группе, "Ференцварош" – четвертое. Киевский клуб впереди по разнице пропущенных голов.
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