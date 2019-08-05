Спорт. "МЮ" подписал самого дорого защитника в истории: видео

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Болельщики надеются, что Гарри Магуйар оправдает свою цену

"Манчестер Юнайтед" объявил о трансфере защитника "Лестера" Гарри Магуайра. Как сообщает официальный сайт клуба, с 26-летним английским футболистом заключили шестилетнее соглашение.

Подробности сделки не уточняются. Однако, как сообщает авторитетный портал Transfermarket, сумма сделки оценивается в 87 миллионов евро.

Таким образом, Гарри Магуайр стал самым дорогим защитником в истории футбола. Ранее рекорд принадлежал Вирджилу ван Дейку. В начале 2018-го голландский защитник перешел "Саутгемптона" из "Ливерпуль" за 81,9 миллиона евро.

В комментариях на официальном аккаунте Манчестер Юнайтед в Facebook разразилась дискуссия между болельщиками. Часть из них приветствует Магуайра в новом клубе и желает оправдать надежды, другая же – считает, что руководство впустую потратило деньги, так как ценник на игрока был слишком завышен.

Гарри Магуайр является игроком национальной сборной Англии по футболу. Он выступал за "Лестер" с 2017 года. Ранее защищал цвета "Уиган Атлетик", "Халл Сити" и "Шеффилд Юнайтед".

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Теги: Манчестер Юнайтед, Гарри Магуайр, трансферный рекорд
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