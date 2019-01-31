Супергол и волевая победа "Шахтера" над датским "Хобро": видео

Сегодня, 31 января, состоялся товарищеский поединок между украинским футбольным клубом "Шахтер" и датским "Хобро". Матч закончился волевой победой в пользу донецкого клуба (2: 1).

Матч состоялся в Турции.

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На 67-й минуте игрок "Хобро" Педерсен открыл счет. Коваленко сравнял счет на 78-й минуте дальним ударом в девятку.

На первой минуте добавленного времени Мораес после розыгрыша углового забил в ворота датчан и принес победу горнякам.

"Шахтер" – "Хобро" 2:1

Голы: Коваленко (78), Жуниор Мораес (90+1) – Педерсен (67)

"Шахтер": Кудрик – Матвиенко, Малышев, Бондаренко, Бутко – Тотовицкий, Майкон – Соломон, Нем, Мудрик – Кайоде.

Запасные: Пятов, Трубин, Кривцов, Исмаили, Хочолава, Степаненко, Патрик, Болбат, Коваленко, Тайсон, Марлос, Сикан, Мораес.

"Хобро" сейчас занимает позицию аутсайдера на чемпионате Дании.

Сегодня "Шахтер" также проведет и второй спарринг против польского "Леха".