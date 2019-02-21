Свитолина вышла в полуфинал турнира в Дубае - видео

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За право сыграть в финале Свитолина поспорит со швейцаркой Белиндой Бенчич

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Украинская теннисистка Элина Свитолина победила испанку Карлу Суарес-Наварро в четвертьфинале турнира Dubai Duty Free Tennis Championships.

Поединок завершился победой украинки с результатом - 6: 2, 6: 3.

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За право сыграть в финале Свитолина поспорит со швейцаркой Белиндой Бенчич, которая 21 февраля в трех сетах переиграла бывшую первую ракетку мира румынку Симону Халеп.

Ранее лучшая украинския теннисистка Элина Свитолина не смогла выйти в полуфинал Australian Open-2019. Она проиграла японке Наоми Осака в двухсетовом матче - 4:6, 1:6.

Она вышла в полуфинал турнира в Дохе (Катар) Qatar Total Open - Premier, но в финал пробиться не смогла.

28 января сообщалось, что 18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская вошла в топ-50 лучших спортсменок Женской теннисной ассоциации (WTA). Ястремская поднялась сразу на 10 позиций и оказалась на 47-й строчке рейтинга.

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Теги: Элина Свитолина, спорт, теннис
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