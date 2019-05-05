Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Команда украинского защитника Александра Сватка одержала волевую победу над "Интером" с Запрешича после автогола

Реклама
Реклама

Украинский футболист Александр Сваток, который играет в защите хорватского "Хайдука" (Сплит), забил курьезный автогол в матче 32-го тура чемпионата Хорватии против "Интера" (Запрешич).

На 13-й минуте встречи в борьбе с соперником мяч отскочил от ноги украинца и закатился в свои ворота.

Реклама

"Хайдук" быстро оправился и выиграл матч - 3: 2.

Сейчас команда занимает четвертую строчку турнирной таблицы чемпионата страны.

Дома Сваток играл в составе "Днепра" и луганской "Зари". Сваток после перехода зимой из "Зари" провел за хорватский клуб уже 7 матчей.

Отправить:
Распечатать:
Теги: футбол, Интер, хорватия, автогол, хайдук, Александр Сваток
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Украинский футболист забил курьезный автогол в Хорватии: видео
Украинский футболист забил курьезный автогол в Хорватии: видео
Фильм к годовщине. Как ВСУ выбили Гиркина из-под Семеновки: видео
Фильм к годовщине. Как ВСУ выбили Гиркина из-под Семеновки: видео
Rocket Lab вывели на орбиту "Забавный кактус" с зондами: видео
Rocket Lab вывели на орбиту "Забавный кактус" с зондами: видео
Мнение Самые интересные новости за 7 дней: выбор Петра Чернышова
Бизнес-неделя: новый Коломойский, пожар на АЭС и конкурент МАУ
Бизнес-неделя: новый Коломойский, пожар на АЭС и конкурент МАУ
Вагиф Алиев готов заплатить за Ocean Plaza $175 млн - СМИ
Недвижимость Вагиф Алиев готов заплатить за Ocean Plaza $175 млн - СМИ
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Украинский футболист забил курьезный автогол в Хорватии: видео
Украинский футболист забил курьезный автогол в Хорватии: видео
Фильм к годовщине. Как ВСУ выбили Гиркина из-под Семеновки: видео
Фильм к годовщине. Как ВСУ выбили Гиркина из-под Семеновки: видео 09:24
Rocket Lab вывели на орбиту "Забавный кактус" с зондами: видео
Rocket Lab вывели на орбиту "Забавный кактус" с зондами: видео 08:43
Японские частники впервые запустили "кавайную" ракету: видео
Японские частники впервые запустили "кавайную" ракету: видео 04.05.19, 12:35
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 