Украинский футболист забил курьезный автогол в Хорватии: видео

Украинский футболист Александр Сваток, который играет в защите хорватского "Хайдука" (Сплит), забил курьезный автогол в матче 32-го тура чемпионата Хорватии против "Интера" (Запрешич).

На 13-й минуте встречи в борьбе с соперником мяч отскочил от ноги украинца и закатился в свои ворота.

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"Хайдук" быстро оправился и выиграл матч - 3: 2.

Сейчас команда занимает четвертую строчку турнирной таблицы чемпионата страны.

Дома Сваток играл в составе "Днепра" и луганской "Зари". Сваток после перехода зимой из "Зари" провел за хорватский клуб уже 7 матчей.