Бывший вратарь сборной Англии по футболу, чемпион мира 1966 года и автор "сейва столетия" Гордон Бэнкс умер в возрасте 81 года. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на клуб Бэнкса - "Сток Сити".

Гордон Бэнкс провел 73 матча за сборную Англии. На клубном уровне он играл за английские "Честерфилд", "Лестер", "Сток Сити", ирландский "Сент-Патрикс Атлетик", а также американские "Кливленд Стокерс", "Форт-Лодердейл Страйкерс".

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В матче за титул чемпиона мира сборная Англии в 1966 году сражалась со сборной Бразилии. Гордон Бэнкс смог отразить атаку самого Пеле, хотя легендарный футболист уже считал, что забил. Это и был "сейв столетия".

Помимо звания чемпиона мира, Бэнкс завоевал бронзовые медали чемпионата Европы 1968 года.

В списке величайших голкиперов ХХ века, составленном Международной федерацией истории и статистики футбола (IFFHS), Гордон Бэнкс занимает второе место после советского вратаря Льва Яшина.