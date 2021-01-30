Сегодня фанаты французского футбольного клуба "Олимпик Марсель" на фоне неудачных результатов команды прорвались на тренировочную базу и устроили беспорядки, сообщает L`equipe. В клубе оценили ущерб в несколько сотен тысяч евро.

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По данным издания, около 300 фанатов штурмовали базу с петардами и фейерверками, 25 из них были задержаны.

В пресс-службе "Марселя" заявили, что несколько сотен ультрас прорвались в тренировочный центр – и это поставило под угрозу жизни игроков, персонала, правоохранителей и других, присутствовавших там людей.

Les supporters de l’OM sont entrés dans le centre d’entraînement ! #EyraudDemission #OM #TeamOM pic.twitter.com/7A5hp9O3Er — Supporter de l’équipe qui a la seule étoile LDC (@MarseilleChamp2) January 30, 2021

В клубе заявляют, что были совершены кражи, повреждены автомобили и сожжены пять деревьев. Ущерб внутри зданий составил несколько сотен тысяч евро, заявили в Марселе.

В клубе назвали такие действия "неприемлемыми и безответственными". Там хотят строго наказания для причастных и заявили, что уже передали доказательства следователям.

Из-за беспорядков сегодня был отменен матч "Марсель" – "Ренн", сообщили на сайте Лиги 1. L`equipe также сообщал, что фанаты также вскрыли чемодан главного тренера Андре Виллаш-Боаша, засыпали гравием клубный автобус, а одна из петард попала в капитана команды Альваро Гонсалеса. Футболист уже написал в Twitter, что с ним все нормально и поблагодарил за сообщения с поддержкой.

"Я приехал в "Олимпик Марсель" из-за его истории и страсти, которая его окружает. Этот город замечательный, мы все любим этот клуб, но то, что мы испытали сегодня, никогда не должно повториться", – говорится в заявлении Гонсалеса на сайте клуба.

"Марсель" в этом сезоне занял последнее место в групповом этапе Лиге Европы. Команда проиграла четыре матча подряд и занимает седьмое место в Лиге 1.

Марк Сировой

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