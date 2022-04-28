Сегодня лондонский "Вест Хэм", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко, сыграет в полуфинале Лиги Европы с немецким "Айнтрахтом" из Франкфурта.

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Поединок пройдет в Лондоне на Олимпийском стадионе. Посмотреть онлайн-трансляцию матча "Вест Хэм" – "Айнтрахт" можно в четверг, 28 апреля, в 22:00 на платформах MEGOGO и Volia TV.

В параллельном матче "РБ Лейпциг" будет играть с "Рейнджерс" из Глазго.

"Вест Хэм" в 1/8 финала обошел "Севилью" (2:1 по сумме двух матчей), в четвертьфинале – "Лион" (4:1). "Айнтрахт" обыграл в 1/8 финала "Реал Бетис" (3:2), а затем прошел "Барселону" (4:3).

"Вест Хэм" считается фаворитом сегодняшнего матча. Букмекеры принимают ставки на победу "молотобойцев" с коэффициентом около 1,9. На победу "Айнтрахта" – около 4,0.

Украинские клубы вылетели из еврокубков еще на осенней стадии турниров.

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Марк Сировой

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