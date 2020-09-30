"Каждая победа добавляет энтузиазма". Луческу о выходе "Динамо" в Лигу чемпионов

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу заявил, что у команды были два тяжелых месяца работы ради выхода в Лигу чемпионов

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу заявил, что "каждая победа добавляет энтузиазма, хочется жить, тренироваться". Так он отреагировал на победу Динамо над бельгийским "Гентом" и выход команды в Лигу чемпионов.

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"Я здесь и нахожусь, чтобы побеждать, чтобы создать команду, которая будет побеждать. Каждая победа добавляет энтузиазма, хочется жить, тренироваться, после которой ты желаешь себе новых побед. Я доволен тем, как прошел этот период – мы забили 18 мячей в последних играх, и свою работу выполнили качественно, даже несмотря на то, что было много травмированных", – сказал Луческу.

Он считает, что подобные матчи нельзя оценивать в целом, поскольку "последние 30 минут его не удовлетворили".

"Замены не помогли, мы потеряли нити игры, и соперник смог создать нам проблемы", – добавил Луческу.

Он поздравил футболистов с выходом в Лигу чемпионов.

"У нас были два тяжелых месяца работы ради сегодняшнего (вчерашнего, – ред.) результата, мы стремились к этому…Эта же игра останется в моей памяти тем, что до перерыва мы могли забить больше мячей, чем один – три, четыре и даже пять", – добавил главный тренер "Динамо".

29 сентября "Динамо" в ответном матче плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов обыграло "Гент" со счетом 3:0 и вышло в групповой этап самого престижного европейского турнира.

Арина Толина

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