Умер Флориан Шнайдер - один из основателей "электронных Beatles" Kraftwerk

В возрасте 73 лет умер Флориан Шнайдер, один из двух основателей культовой группы Kraftwerk - пионеров электронной музыки из Дюссельдорфа. Об этом пишет BBC News.

В заявлении семьи говорится, что музыкант "умер от скоротечного онкозаболевания всего через несколько дней после своего 73-го дня рождения".

Вместе с Ральфом Хюттером он основал в 1968 году Kraftwerk, который в итоге стал одним из самых новаторских коллективов в истории электронной музыки. Поначалу группа играла преимущественно краут-рок и авангард, но позднее стала дрейфовать в сторону электроники – синтипоп, техно, электро и смежные стили. Коммерческий и творческий прорыв случился в 1975 году, когда вышел альбом "Autobahn".

На концертах музыканты изображали себя механистичными фигурами, словно из фильма "Трон", стоящими в ряд за синтезаторами. Kraftwerk повлияли на творчество Дэвида Боуи, Depeche Mode, New Order, Daft Punk и других.

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Шнайдер отвечал за синтезатор, вокодер, флейты, саксофон на концертах, перкуссию, гитару, скрипку и бэк-вокал; в общем, как и практически все остальные члены группы. В 2008 году он ушел из Kraftwerk без объяснения причин.

Видео: WMG/Sony ATV Publishing/SOLAR Music Rights Management/UMPI

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