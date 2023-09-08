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Андрій Стріхарський: новий міністр оборони Рустем Умєров отримав підтримку парламенту P

Этот материал также доступен на русском
08.09.2023, 13:55
Андрій Стріхарський: новий міністр оборони Рустем Умєров отримав підтримку парламенту - Фото
Рустем Умєров та Андрій Стріхарський

На правах реклами

Головною подією першого пленарного тижня десятої сесії IX скликання Верховної ради стало призначення Рустема Умєрова на посаду Міністра оборони України. 

Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу" Андрій Стріхарський у Facebook

"Призначення підтримали 338 народних депутатів, це показник довіри парламенту до Рустема Умєрова. Попереду у нього багато роботи, бажаю новому міністру успіхів та сил для виконання важливої роботи зі зміцнення нашої держави та звільненню України від ворога. Все, що потрібно для цього від законодавчої гілки влади, ми робимо і будемо робити", — зазначив Андрій Стріхарський. 

Також на посаду голови Антимонопольного комітету України був призначений Павло Кириленко. 

Окрім призначень, народні обранці прийняли декілька законопроєктів та постанов. Так, парламент внормував механізм виплат компенсацій військовослужбовцям, поліцейським та рятувальникам (№ 9638) та урегулював відповідальність військових за втрату техніки під час воєнного стану (№ 9325). Були внесені деякі зміни до адміністративного та кримінального кодексів. 

6 вересня пленарне засідання відвідала прем’єр-міністр Королівства Данії Метте Фредеріксен. 

"Нещодавно президент був у Данії, де всі ми побачили щиру підтримку цієї країни,її народу та влади. Від Данії ми отримуємо танки, броню, ракети, снаряди. А також,  уряд дружньої країни оголосив про передачу дев'ятнадцяти бойових літаків F-16. Ми завжди раді нашим друзям у Верховній раді та будемо працювати над поглибленням співпраці між урядами та парламентами наших країн", — повідомив Андрій Стріхарський. 

Нагадаємо, 5 вересня Верховна рада прийняла відставку Олексія Резнікова, який обіймав посаду міністра оборони з листопада 2021 року. 

Його наступником став колишній голова Фонду державного майна Рустем Умєров, чию кандидатуру запропонував президент України Володимир Зеленський.

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Рустем УмеровАндрій Стріхарський
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