"Демократичний тиждень Карпатського моря": у Трускавці стартує форум про демократію та розвиток 

Форум стане унікальним майданчиком для представників влади, бізнесу, громадського сектору та медіа

На правах реклами

З 28 квітня по 2 травня 2025 року у Трускавці пройде "Демократичний тиждень Карпатського моря". Це міжнародний форум, який стане платформою для обговорення ключових викликів демократії, безпеки та сталого розвитку України.

Подія покликана зміцнити партнерство між Україною та країнами Північної Європи, об’єднати експертів для спільного пошуку рішень і сприяти міжнародному співробітництву.

Участь у події — безкоштовна.

Серед ключових тем обговорення будуть:

• розвиток демократії в Україні;

• соціальна згуртованість та стійкість суспільства;

• співробітництво між містами і регіонами України;

• міжнародне співробітництво;

• ЗМІ у часі війни;

• "зелене" відновлення України;

• енергетична ефективність і безпека у громадах;

• політика безпеки та оборони України;

• грантові можливості для розвитку та відновлення України тощо.

Тільки на відкритті події очікується близько 500 гостей, серед них:

• Міністри оборони України та Норвегії

• Голова Львівської ОВА

• Голови парламентів Норвегії та України

• Мери Львова, Дрогобича, Трускавця

• Посли, представники бізнесу, промисловості та енергетики

• Представники МЗС, делегації з Норвегії, Швеції, Естонії, Великої Британії,

Південної Кореї та України

Крім того, впродовж 5 днів форуму на події виступлять такі спікери, як Міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова, заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Верещук, а також:

Олена Толкачова: українська військова, волонтерка та громадсько-політична діячка, керівниця патронатної служби 3 ОшБр;

Б.Харальддоттір — заступник Голови Парламенту Ісландії;

Василіса Степаненко — лауреатка пулітцерівської премії, лауреатка премії "Оскар", журналістка;

Яко Сільє, Постійний представник ПРООН в Україні;

Хелене Санд Андресен, Надзвичайний повноважний посол Норвегії в Україні;і

Олександра Матвійчук, лауреатка Нобелівської премії миру;

Олена Галушка, співзасновниця Міжнародного центру перемоги України (ICUV)

Анна Гопко, засновниця громадської організації "АНТС" та International Centre for Ukrainian Victory;

голова Асоціації банків України;

Анатолій Цьось, Ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки

Екс-Президентка Нордичної ради Б. Гаральдстоттір;

Генеральний Секретар Норвезького Атлантичного комітету К. Бундт;

Оксана Юринець, професорка НУ "Львівська Політехніка";

Неля Куковальська, Генеральний директор Національного заповідника "Софія Київська";

Володимир Шейко, Генеральний директор Українського інституту;

представник Секретаріату Кабінету Міністрів України

Юлія Рибак, керівниця Програми зеленого енергетичного відновлення України

Ландау Юрій Олександрович — доктор технічних наук, головний радник ПРАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ";

Сергій Дем'янов, експерт з комунікацій, соціолог, ГО "Фонд сприяння демократії";

Дана Мехедова, голова Ради ГС "Спілка жінок України";

Олександр Метельський, громадський діяч, ідеолог проєкту "Тиха Ватра"

Чому варто долучитися?

Форум стане унікальним майданчиком для представників влади, бізнесу, громадського сектору та медіа, де можна:

обговорити важливі суспільні виклики та стати частиною громади, яка впливає на майбутнє України;

долучитися до панельнихдискусій з провідними українськими та європейськими експертами;

розширити мережу своїх контактів та знайти нові можливості для співпраці;

представити свої ініціативи або запропонувати власну тему для обговорення.

Де і коли?

Локація: м. Трускавець, Україна

Дати: 28 квітня — 2 травня 2025 року

Дізнатися більше деталей про форум: https://carpathianweek.org.ua/

Зареєструватися на "Демократичний тиждень Карпатського моря" можна за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLoYrSBQBzDjHTpTEMmwi46G1-Yy0iQ_x81NRzNHnvgMgk8g/viewform?usp=send_form



Ми з нетерпінням чекаємо на вашу заявку та участь у форумі!