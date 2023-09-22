Для Європи Росія більше не становить загрози, але не для України – Шон Белл

У Європи та України різні цілі в україно-російській війні. Про це в інтерв'ю LIGA.net сказав ексвіцемаршал Королівських британських ВПС та військовий аналітик британського телеканалу новин Sky news Шон Белл.

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"Для Заходу Росія зазнала поразки, Росія більше не є загрозою для Європи. Цілі Заходу досягнуті, але не України", – сказав він.

На його думку, глобальні цілі країн Заходу і України зараз відрізняються, і Європа не може втягуватися у війну тільки для допомоги Україні.

"Захід не може втягнутися у війну лише для того, щоб допомогти Україні, коли це не приносить користі нашим націям. Відповідь з точки зору Заходу полягає в тому, щоб Україна вимагала миру, щоб війна закінчилася, щоб Росія сильно постраждала. А Захід забезпечив би гарантії безпеки для України. Але рішення за Україною", – пояснив ексвіцемаршал Шон Белл.

8 березня 2023 року голова європейської дипломатії Жозеп Боррель запропонував країнам Європейського Союзу витратити 1 млрд євро на спільні закупівлі боєприпасів для України та поповнення власних запасів.

20 березня ЄС погодив план закупівлі боєприпасів для України на 2 млрд євро.

3 травня Єврокомісія схвалила пропозицію щодо термінового нарощування виробництва боєприпасів у Європі.

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