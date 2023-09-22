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Для Европы Россия больше не представляет угрозы, но не для Украины – Шон Белл

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2023, 00:22
Для Европы Россия больше не представляет угрозы, но не для Украины – Шон Белл - Фото
Шон Белл (скриншот Sky News)

У Европы и Украины разные цели в украинско-российской войне. Об этом в интервью LIGA.net сказал экс-вице-маршал Королевских британских ВВС и военный аналитик британского новостного телеканала Sky news Шон Белл.

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"Для Запада Россия потерпела поражение, Россия больше не представляет угрозы для Европы. Цели Запада достигнуты, но не Украины", – сказал он.

По его мнению, глобальные цели стран Запада и Украины сейчас разнятся, и Европа не может втягиваться в войну только для помощи Украине.

"Запад не может втянуться в войну только для того, чтобы помочь Украине, когда это не приносит пользы нашим нациям. Ответ с точки зрения Запада состоит в том, чтобы Украина требовала мира, чтобы война закончилась, чтобы Россия сильно пострадала. А Запад бы обеспечил. гарантии безопасности для Украины. Но решение по Украине", – пояснил экс-вице-маршал Шон Белл.

  • 8 марта 2023 года глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил странам Европейского Союза потратить 1 млрд евро на совместные закупки боеприпасов для Украины и пополнение собственных запасов.
  • 20 марта ЕС согласовал план закупки боеприпасов для Украины на 2 млрд. евро.
  • 3 мая Еврокомиссия одобрила предложение о срочном наращивании производства боеприпасов в Европе.

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Роман Тищенко
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Шон Белл
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