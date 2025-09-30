Президент Польщі пропонує карати за "заперечення злочинів ОУН-УПА": подав законопроєкт

Кароль Навроцький (Фото: depositphotos)

Президент Польщі Кароль Навроцький подав до Сейму проєкт закону про зміни до Кримінального кодексу, якими пропонують впровадити покарання за заперечення "злочинів", скоєних українськими націоналістами. Про це повідомляє канцелярія президента Польщі.

На думку Навроцького, ці зміни протидіятимуть поширенню на території Польщі "неправдивих заяв щодо злочинів", скоєних членами Організації українських націоналістів під керівництвом Бандери (ОУН) та Української повстанської армії (УПА), а також іншими українськими формуваннями, які, як зазначено у тексті, "співпрацювали з німецьким Третім Рейхом".

Йдеться про заперечення "злочинів геноциду, скоєних проти поляків на Волині".

Ініціатива президента Польщі передбачає внесення змін до двох законів: про Інститут національної пам'яті – Комісію з розслідування злочинів проти польського народу, а також до Кримінального кодексу Польщі.

Окрім того, законопроєкт посилює покарання за організацію і незаконний перетин державного кордону. Ці положення були включені до попереднього президентського законопроєкту про внесення змін до закону про допомогу громадянам України.

Законопроєкт став наслідком вето попереднього закону. Навроцький не підписав його, адже вважає, що допомога за програмою "800+" має виплачуватися українцям, які працюють.

Він подав власний проєкт змін до регламенту, яким обмежили пільги для громадян, які не працюють. Інші ж пропозиції президента Польщі як, наприклад, щодо покарання за поширення "бандеризму" та продовження процесу надання польського громадянства не були враховані.