Президент Польщі пропонує карати за "заперечення злочинів ОУН-УПА": подав законопроєкт

Кароль Навроцкий (Фото: depositphotos)

Президент Польши Кароль Навроцкий подал в Сейм проект закона об изменениях в Уголовный кодекс, которыми предлагают ввести наказание за отрицание "преступлений", совершенных украинскими националистами. Об этом сообщает канцелярия президента Польши.

По мнению Навроцкого, эти изменения будут противодействовать распространению на территории Польши "ложных заявлений о преступлениях", совершенных членами Организации украинских националистов под руководством Бандеры (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА), а также другими украинскими формированиями, которые, как указано в тексте, "сотрудничали с немецким Третьим Рейхом".

Речь идет об отрицании "преступлений геноцида, совершенных против поляков на Волыни".

Инициатива президента Польши предусматривает внесение изменений в два закона: об Институте национальной памяти – Комиссии по расследованию преступлений против польского народа, а также в Уголовный кодекс Польши.

Кроме того, законопроект ужесточает наказание за организацию и незаконное пересечение государственной границы. Эти положения были включены в предыдущий президентский законопроект о внесении изменений в закон о помощи гражданам Украины.

Законопроект стал следствием вето предыдущего закона. Навроцкий не подписал его, ведь считает, что помощь по программе "800+" должна выплачиваться работающим украинцам.

Он подал собственный проект изменений в регламент, которым ограничили льготы для неработающих граждан. Другие же предложения президента Польши как, например, о наказании за распространение "бандеризма" и продолжение процесса предоставления польского гражданства не были учтены.