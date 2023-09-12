Комітет ПАРЄ з прав людини визнав Росію де-факто диктатурою

Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи з правових питань та прав людини заявив, що нещодавно внесені до Конституції Росії зміни роблять її "фактичною диктатурою". Про це йдеться у повідомленні на сайті ПАРЄ.

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Комітет висловив стурбованість щодо "легітимності та законності" поправок до Конституції РФ, які були внесені до неї у липні 2020 року, у зв'язку з тим, що ці поправки дозволяють російському диктатору Володимиру Путіну залишатися на вищій посаді до 2036 року.

У комітеті ПАРЄ заявили, що "переважна влада "Путіна" у поєднанні з відсутністю будь-яких стримувань і противаг, таких як сильний парламент, незалежна судова система, вільні засоби масової інформації та активне громадянське суспільство, перетворила РФ на де-факто диктатуру".

Комітет одноголосно схвалив проєкт резолюції, в якій нагадав про висновки Венеціанської комісії Ради Європи про те, що "відмова від обмеження терміну повноважень чинного президента порушує як російську конституцію, так і міжнародні правові принципи".

У резолюції наголошується, що агресія Росії проти України демонструє, що диктатури "являють загрозу міжнародному миру та безпеці, а також територіальній цілісності та політичній незалежності їхніх сусідів".

Комітет також підтвердив підтримку майбутнього спеціального міжнародного трибуналу, який має притягнути керівництво РФ до відповідальності за його дії, включно з окупацією Криму, розв'язанням війни в Україні та збиттям рейсу MH17.

На початку липня 2023 року у Ванкуверській декларації Парламентська асамблея ОБСЄ визнала Росію колоніальною імперією, яка відмовляла в рівних правах та самовизначенні корінним народам та етнічним меншинам.

2 травня 2023 року Верховна Рада проголосувала за визначення чинного в РФ політичного режиму як "рашизму" і засудила його ідеологічні засади та суспільні практики як тоталітарні та людиноненависницькі.

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