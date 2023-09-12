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Комитет ПАСЕ по правам человека признал Россию де-факто диктатурой

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2023, 14:09
Комитет ПАСЕ по правам человека признал Россию де-факто диктатурой - Фото
Владимир Путин (Фото - EPA)

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по правовым вопросам и правам человека заявил, что недавно внесенные в Конституцию России изменения делают ее "фактической диктатурой". Об этом говорится в сообщении на сайте ПАСЕ.

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Комитет выразил обеспокоенность в отношении "легитимности и законности" поправок к Конституции РФ, которые были внесены в нее в июле 2020 года, в связи с тем, что эти поправки позволяют российскому диктатору Владимиру Путину оставаться на высшем посту до 2036 года.

В комитете ПАСЕ заявили, что "подавляющая власть" Путина "в сочетании с отсутствием каких-либо сдержек и противовесов, таких как сильный парламент, независимая судебная система, свободные средства массовой информации и активное гражданское общество, превратила РФ в де-факто диктатуру".

Комитет единогласно одобрил проект резолюции, в которой напомнил о выводах Венецианской комиссии Совета Европы о том, что "отказ от ограничения срока полномочий действующего президента нарушает как российскую конституцию, так и международные правовые принципы".

В резолюции подчеркивается, что агрессия России против Украины демонстрирует, что диктатуры "представляют угрозу международному миру и безопасности, а также территориальной целостности и политической независимости их соседей".

Комитет также подтвердил поддержку будущего специального международного трибунала, который должен будет привлечь руководство РФ к ответственности за его действия, включая оккупацию Крыма, развязывание войны в Украине и сбитие рейса MH17.

В начале июля 2023 года в Ванкуверской декларации Парламентская ассамблея ОБСЕ признала Россию колониальной империей, отказывающей в равных правах и самоопределении коренным народам и этническим меньшинствам.

  • 2 мая 2023 года Верховная Рада проголосовала за определение существующего в РФ политического режима как "рашизма" и осудила его идеологические основы и общественные практики как тоталитарные и человеконенавистнические.

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Сергей Бережной
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