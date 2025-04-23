Лінійка Galaxy A 2025 дивує: топ флагманських фішок, які доступні в оновленій бюджетній серії

Samsung Galaxy A 2025: нова лінійка стирає межі між бюджетними та флагманськими смартфонами, пропонуючи преміальні технології за доступною ціною.

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Samsung офіційно представила оновлену лінійку Galaxy A 2025, яка стирає межі між бюджетним і преміальним сегментами. Нові моделі A26, A36 і A56 отримали безліч технологій, раніше доступних тільки власникам флагманських пристроїв. Розповідаємо про найцікавіших.

Флагманський дизайн і дисплеї

Перше, що впадає у вічі, коли дивишся на смартфони — преміальний зовнішній вигляд пристроїв. Корпуси усіх моделей виготовлені із скла із захистом Gorilla Glass, що раніше було прерогативою тільки дорогих моделей.

Ключові особливості дизайну і дисплеїв :захист від води і пилу за стандартом IP67 в усіх моделях лінійки;Super AMOLED матриці з частотою оновлення 120 Гц;яскравість екрану до 1900 нитов в піковому режимі (модель A56);зменшені рамки і збільшена корисна площа дисплея.

Завдяки цим поліпшенням, користувачі бюджетних Galaxy A отримують візуальний досвід, порівнянний з флагманськими моделями минулого року.

Galaxy AI у бюджетному сегменті

Штучний інтелект — головний тренд 2025 року, і Samsung не обійшов стороною бюджетну лінійку. Для серії разарботали полегшену версію системи Galaxy AI під назвою "Awesome Intelligence.

Функції ШІ, доступні в новій лінійці :

можливість виділити будь-який об'єкт на екрані для пошуку інформації;

переклад тексту і мови в реальному часі;автоматичне поліпшення фотографій за допомогою ШІ;

генеративне редагування зображень (видалення об'єктів, розширення фону).

Особливо вражає функція Circle to Search, яка була ексклюзивною для серії S25, а тепер доступна у базовій моделі A26. Система розпізнавання мови працює на пристрої без необхідності підключення до інтернету, що забезпечує конфіденційність і швидкодію. Інтеграція ШІ-функцій у бюджетний сегмент — серйозна перевага Samsung перед конкурентами.

Камери з технологіями преміум-класу

Фотографічні можливості нової лінійки Galaxy A заслуговують на окрему увагу. Основна камера з дозволом 50 Мп і оптичною стабілізацією зображення (OIS) встановлена в усіх моделях — функція, яка раніше була доступна тільки в смартфонах дорожче $600.

Інші особливості:

Ультраширокоугольная камера 12 Мп (тільки у A36 і A56).

Макро 5 Мп (A56).

Фронтальна камера 32 Мп з автофокусом.

Нічна зйомка значно поліпшена завдяки новим алгоритмам обробки зображень. Тести показують, що Galaxy A56 здатний робити знімки в умовах низької освітленості, порівнянні за якістю з S23, – флагманом 2023 роки. HDR- відео доступне на усіх камерах, включаючи фронтальну, що виводить можливості селфи і дзвінків на новий рівень.

Galaxy A 2025 робить бюджетний клас привабливим

Лінійка Galaxy A 2025 демонструє, що грань між бюджетними і флагманськими смартфонами стає все тонше. За $299-499 користувачі отримують пристрої з преміальним дизайном, відмінними дисплеями, гідною продуктивністю, функціями ШІ і якісними камерами.

Samsung вдалося створити по-справжньому збалансовані смартфони, які задовольнять потреби більшості покупців без необхідності переплачувати за флагманські моделі.