Galaxy A 2025 удивляет: топ флагманских фишек, доступных в обновленной бюджетной серии

Samsung Galaxy A 2025: новая линейка стирает границы между бюджетными и флагманскими смартфонами, предлагая премиальные технологии по доступной цене.

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Samsung официально представила обновленную линейку Galaxy A 2025, которая стирает границы между бюджетным и премиальным сегментами. Новые модели A26, A36 и A56 получили множество технологий, ранее доступных только владельцам флагманских устройств. Рассказываем о наиболее интересных.

Флагманский дизайн и дисплеи

Первое, что бросается в глаза, когда смотришь на смартфоны — премиальный внешний вид устройств. Корпуса всех моделей изготовлены из стекла с защитой Gorilla Glass, что раньше было прерогативой только дорогих моделей.

Ключевые особенности дизайна и дисплеев:

защита от воды и пыли по стандарту IP67 во всех моделях линейки;Super AMOLED матрицы с частотой обновления 120 Гц;яркость экрана до 1900 нитов в пиковом режиме (модель A56);уменьшенные рамки и увеличенная полезная площадь дисплея.

Благодаря этим улучшениям, пользователи бюджетных Galaxy A получают визуальный опыт, сравнимый с флагманскими моделями прошлого года.

Galaxy AI в бюджетном сегменте

Искусственный интеллект — главный тренд 2025 года, и Samsung не обошел стороной бюджетную линейку. Для серии разарботали облегченную версию системы Galaxy AI под названием "Awesome Intelligence".

Функции ИИ, доступные в новой линейке:

возможность выделить любой объект на экране для поиска информации;

перевод текста и речи в реальном времени;автоматическое улучшение фотографий с помощью ИИ;

генеративное редактирование изображений (удаление объектов, расширение фона).

Особенно впечатляет функция Circle to Search, которая была эксклюзивной для серии S25, а теперь доступна в базовой модели A26. Система распознавания речи работает на устройстве без необходимости подключения к интернету, что обеспечивает конфиденциальность и быстродействие. Интеграция ИИ-функций в бюджетный сегмент — серьезное преимущество Samsung перед конкурентами.

Камеры с технологиями премиум-класса

Фотографические возможности новой линейки Galaxy A заслуживают отдельного внимания. Основная камера с разрешением 50 Мп и оптической стабилизацией изображения (OIS) установлена во всех моделях — функция, которая раньше была доступна только в смартфонах дороже $600.

Другие особенности:

Ультраширокоугольная камера 12 Мп (только в A36 и A56).

Макро 5 Мп (A56).

Фронтальная камера 32 Мп с автофокусом.

Ночная съемка значительно улучшена благодаря новым алгоритмам обработки изображений. Тесты показывают, что Galaxy A56 способен делать снимки в условиях низкой освещенности, сравнимые по качеству с S23 — флагманом 2023 года. HDR-видео доступно на всех камерах, включая фронтальную, что выводит возможности селфи и звонков на новый уровень.

Galaxy A 2025 делает бюджетный класс привлекательным

Линейка Galaxy A 2025 демонстрирует, что грань между бюджетными и флагманскими смартфонами становится все тоньше. За $299–499 пользователи получают устройства с премиальным дизайном, отличными дисплеями, достойной производительностью, функциями ИИ и качественными камерами.

Samsung удалось создать по-настоящему сбалансированные смартфоны, которые удовлетворят потребности большинства покупателей без необходимости переплачивать за флагманские модели.